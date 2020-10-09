Maraş’ı bugün 370 kişi ziyaret etti

Kapalı Maraş’ın kısmi olarak açılan kıyı şeridi ve bazı caddelerine, ziyaretçi akını devam ediyor. Maraş’ın bazı bölgelerinin dün öğle saatlerinde açılmasının ikinci gününde bugün saat 12.00 itibari ile Maraş’ı 370 kişi ziyaret etti.

Mesai saatleri olmasına rağmen ilginin yoğun olduğu Maraş 17.00’ye kadar ziyaret edilebiliyor.

Maraş’ın kullanıma açılan yaklaşık 1 kilometrelik deniz sahili bugün boşken, ziyaretçiler en çok Maraş sokaklarını gezmeyi tercih ediyor. 46 yıldan beri boş kalan ve harabeye dönen yapılar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Özellikle orta ve ileri yaş grubunda ziyaretçilerin Maraş ile ilgili geçmiş anılarını anlatarak sokakları gezdiği gözlemlenirken, yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin anı fotoğrafları çekmeyi ihmal etmedikleri görüldü.