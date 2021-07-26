Maraş'ın iadesi söz konusu değil!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs WEB TV’de Bahar Sancar’ın sunduğu programa canlı bağlantı ile katılarak, açıklamalarda bulundu.

Kapalı Maraş’ta ikinci kısma geçilmesi hakkında konuşan Tatar, “Artık Maraş’ı açma zamanı gelmiştir. Uluslararası hukuka ters düşmemek için her türlü fedakârlığı gösterdik” dedi.

“47 yıldan sonra Maraş’ı açıyoruz çünkü anlaşmaya varılmadı” diyen Tatar, anlaşmaya varılsa dahi artık Maraş’ın iadesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Tatar, “İade ortadan kalkmıştır. Bu memleket meselesidir. Onur meselesidir. Orası KKTC toprağıdır. Mağusa ve Maraş bir bütündür. İade edilmesi tamamen gündemden kalkmıştır. Bizim irademizde, cumhuriyetimizde mallarına mülklerine sahip çıkabilirler” ifadelerini kullandı.