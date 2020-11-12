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Maraş’ta hazırlıklar devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, 15 Kasım’da ülkeye yapacakları ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek Kapalı Maraş ziyareti için hazırlıklar sürat kesmeden devam ediyor.

12 Kasım 2020 Perşembe 14:54
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Maraş’ta hazırlıklar devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, 15 Kasım’da ülkeye yapacakları ziyaret kapsamında Kapalı Maraş ziyareti için de hazırlıklar son sürat devam ediyor. Erdoğan ve Bahçeli’nin Kapalı Maraş’a gerçekleştirecekleri ziyaret ve piknik organizasyonu nedeni ile Maraş’ta 1 haftadan beri hazırlık yapılıyor.

Temizlik ve çevre düzenlemelerinin yanında Maraş’ta yeni projelerin yapımı da devam ediyor.

Maraş’ta yeni projeler kapsamında bir yanda Maraş’ın hemen girişinde bisiklet kiralama noktası için çalışmalar yapılırken, “Kıbrıs Millet Bahçesi” içinse Ordu Evi’nin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde yeşil alan oluşturma, büfeler ve oturma masalarının yerleştirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülüyor.

Temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ağaç budamaları, refüj, kaldırım ve çemberlere çiçek ekimleri ve peyzaj düzenlemeleri Türkiye’den görevlendirilen ekibin öncülüğünde Mağusa Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilirken Maraş’ta sivil halkın bisikletlerle dolaşabilmesi için ziyarete açık olan caddelere bisiklet yolları yapıldı.

Çevre düzenlemesi ve peyzaj için Türkiye’den çok sayıda kaktüs, çiçek ve ağaç getirildiği öğrenilirken yeşil alanın oluşturulması içinse 20 kamyon çim getirildiği öğrenildi.

46 yıldan beri harabe halde kalan binalara yaklaşılmasının önlenmesi amacı ile kaldırımlara ahşap bariyerler yapılmaya başlandı.

Yine Maraş’ta mevcut palmiye ve hurma ağaçlarının budamaları belediye ekipleri tarafından yapılırken, Maraş’ın Dr. Fazıl Küçük Stadyumu girişine de yeni bir çevre düzenlemesi yapılması için çalışmalar yürütülüyor.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

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