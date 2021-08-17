Maraş’ta sadece 12 vakıf malı mı var?

Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter, 1944-1958 yılları arasında bazı yerlerdeki ve özellikle de Maraş’taki bazı Evkaf malları için İngilizlerin Vakıflar İdaresine yıllık 2 bin 230 Kıbrıs Lirası kira ödediğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin de aynı miktardaki kirayı Vakıflar İdaresine ödediğini belirterek, “Kapalı Maraş vakıf malı değilse İngiliz İdaresi ile Kıbrıs Cumhuriyeti neden yıllarca Vakıflara kira ödedi?” diye sordu. Bir televizyon programında konuşan Benter ayrıca İngilizlerin ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Maraş’ın Evkaf Malı olduğunu kabul ettiklerinden Evkaf İdaresine yıllarca 2 bin 230 Kıbrıs lirası yıllık kira ödediklerini ifade etti.

Arkeolog, Araştırmacı Tuncer Bağışkan gündeme getirdiği konu ile ilgili dönemin ev kiralarından örnek vererek tespitlerde bulundu. “Babam Küçükkaymaklı’daki evimizi 1950’li yıllarda Royal Horse Quard Regimentte asker olan bir İngiliz ailesine aylığı 30 Kıbrıs Lirasına kiralamıştı. Bunun babama yıllık kira geliri 185 Kıbrıs lirası idi. Eğer babamın 12 tane daha evi olsaydı ve o yıllarda İngiliz ailelere kiralasaydı İngiliz idaresinin Maraş’taki vakıf mallara ödediği yıllık kira gibi 2230 Kıbrıs lirası geliri olacaktı” yorumunu yaptı.

Bağışkan, “İngiliz Maraş’ta Evkaf’tan kiraladığı 12 evlik bir araziye yıllık 2230 Kıbrıs lirası kira ödediyse Maraş’ın tümünün Evkaf Malı olduğunu kabul ettiği de nereden çıktı söyler misiniz?” diyerek Evkaf Müdürünün bundan sonra Maraş’taki vakıf mallarından söz ederken, binlerce binası olan Maraş’ın tümünden değil, sadece 12 konuttan söz etmesi gerekeceğini ifade etti. Alicengiz oyunlarına gerek yok diyen Bağışkan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Maraş’taki Vakıf Mallarının Arşiv belgelerine dayalı kirası meydana çıktı en sonunda; sadece ve sadece yıllık 2 bin 230 Kıbrıs Lirası….. Çok bile, 1974’den sonra askerden bir onluk bile kira alamadı” sözlerine yer verdi.

Zaten 1933 yılında Maraş’taki Abdullah Paşa Vakfı’nın sona erdirildiği ve mallarının mirasgerciler tarafından paraya tahvil edildiğini zamanın başbakanı Osman Örek ile zamanın Evkaf Müdürü Nail Asaf tarafından doğrulandığına ilişin belgelerin de kamu oyuna duyurulduğunu vurgulayan Bağışkan, “Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun!!!” diye yazdı.

BELGELER

Tuncer Bağışkan: Bu belgeden anlaşıldığı kadarıyla Abdullah Paşa Vakfı bankraf çıkıp tedavülden kaldırılalı ve malları da paraya tahvil edilip Türkiye’deki son mirasyedisi mütevellisi Mehmet Remzi Bey’e gönderileli çok oldu. Öyleyse Evkaf Müdürü niye Abdullah Paşa Vakfı’nın vakıf malı olduğunu ikide birde tekrarlayıp duruyor?

Tuncer Bağışkan: Bu belgeye göre ise Maraş’taki Es-Seyit Abdullah Paşa Vakfı 1935 yılından beridir mütevefa ama ilgililerin haberi yok, ya da “Abdullah Cengiz” oyunlarıyla türbinlere oynamak daha cazip geliyor herhalde. Vakfa ait taşınmazlar yeni tapular karşılığında paraya bile tahvil edilmiş ve parası vakfın son mütevevellisi Mehmet Remzi Beye iletilmiş.

VAKIFLAR İDARESİ MÜDÜRÜ İBRAHİM BENTER’İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE: