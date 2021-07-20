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Maraş’ta yeni bir dönemin kapısı açılıyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş’ta askeri bölgenin pilot bölge olarak yerleşime açılacak olmasının herkesin yararına yeni bir dönem olarak niteledi.

20 Temmuz 2021 Salı 10:38
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Maraş’ta yeni bir dönemin kapısı açılıyor

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni ile devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende konuştu.

İlk konuşmayı yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Maraş ile ilgili ikinci açılım dönemine girilmesi konusuna değinen Erdoğan şöyle konuştu:

Siyasi kararlılık gösteriyoruz. Yerinde adımlarla ezberler bozuldu. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın ve hükümetin Maraş konusunda ortaya koydukları azimli duruş için ayrıca tebrik ediyorum. Tatar’ın az önce bizlerle paylaştığı kararla Maraş’ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmada artık Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın Kapalı Maraş’ın yüzde 3,5’luk bölümüne tekabül edilen pilot bölgede yaşamın başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor. Yıllardır atıl durumda kalan bu bölge çözümsüzlüğün değil, Kıbrıs adasının müreffeh geleceğinin sembolü olacaktır. Atılan bu adımlarla Maraş’ta yeni mağduriyetler oluşturulmayacak, bilakis mevcut mağduriyetler giderilecek. Bizim kimsenin toprağında, hakkında mülkünde gözümüz yoktur, kimse de bizim ve KKTC’nin hakkına el uzatamaz.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanKapalı MaraşMaraş20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
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