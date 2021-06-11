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Maraş’ta Yolların Asfaltlanması İçin 130 Milyon Tl’ye İhtiyaç Var

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, bugün Gazimağusa Belediyesi’nde farklı daire ve kurumların teknik temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenleyerek Maraş’ın imar planına dâhil edilmesi konusunda bir toplantı yaptı.

11 Haziran 2021 Cuma 14:45
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Maraş’ta Yolların Asfaltlanması İçin 130 Milyon Tl’ye İhtiyaç Var

Toplantıya, Gazimağusa Belediyesi, Telekomünikasyon dairesi, Su İşleri  Dairesi, Harita Dairesi, GKK; İçişleri Bakanlığı, Karayolları Dairesi ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden teknik personel katıldı.

Kara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurulduğunda tazminatların ödenmesinin gündeme geleceğini, imar planında bölgenin imarındaki yüzdeliklerin artırılması ve kat fazlalıkları yönüne gidilirse Komisyona müracaat edildiğinde tazminat taleplerinin fazla olacağını, bunun düşünülmesi gerektiğini söyledi. Şehir Planlama Dairesi’nin yapacağı çalışma ile Maraş’ın mevcut haliyle kamusal alanların düzenlenme maliyetinin ortaya çıkacağını, ilerleyen dönemde siyasi otoritenin imar planı yapılması kararı verirse dairelerin yapacağı çalışmaların revize edilmesi gerekeceğini söyledi. Maraş’taki yolların asfaltlama işleminin gerçekleşmesi için 130 Milyon TL’lik kaynağa ihtiyaç olunduğunu belirtti. 50 yıl sonrası Maraş’ın nasıl görüneceğini Şehir Planlama Dairesinin ortaya koyacağını ifade etti.

Son Güncelleme: 11.06.2021 16:26
Anahtar Kelimeler:
MaraşIhaleGürkan Kara
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