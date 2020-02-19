“Maraş’taki toplantıya Erdoğan katılmadığı için, Akıncı davet edilmedi”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ADA TV'de yayınlanan "Gündeme Bakış" programında Erçin Şahmaran'ın sorularını yanıtladı.

Maraş konusunun yeni bir konu olmadığını ifade eden Taçoy, Kıbrıs meselesi üzerine farklı adımların gündeme getirilmesi taraftarı olduklarını söyledi.

Maraş’ta gerçekleştirilen toplantıyı da değerlendiren Taçoy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın toplantıda bulunmamasının sebebinin T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıda olmaması olduğunu söyledi.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminin Maraş adımıyla bağdaştırılmaması gerektiğini söyleyen Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, bu toplantı da yer alacak olsa idi, Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı da büyük ihtimal bu toplantıya çağrılırdı. Seçim var diye bu olayı kimse kendine mal etmeye çalışmasın” ifadelerini kullandı.