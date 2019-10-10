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Maraton güzergahlarına uluslararası onay

10 Ekim 2019 Perşembe 14:58
Maraton güzergahlarına uluslararası onay

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği maratonun 3 farklı kategori güzergahı için uluslararası onay verildi.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani 10, 21 ve 42 kilometreleri kapsayan uluslararası onaylı serfitikaları LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından maraton için verilen uluslararası onaylı sertifikaları almanın maratona uluslararası kabul sağlarken, özellikle gelecek yıldan itibaren yarı-maraton ile beraber 41 km koşusu ile tam maraton organizasyonunun düzenleneceğini söyledi.

Sertifikanın alınmasında Atletizm Federasyonu’nun özverili bir şekilde çalıştığının altını çizen Harmancı, “Sizlere bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyoruz. Uluslararası boyutdaki bu adım umuyoruz ki uluslararası sporcuların ülkemiz ve başkent Lefkoşa’ya gelmesine de katkı sağlayacak ve maratonu uluslararası marka haline getirecek.

Atletizm Federasyonu ilk günden beridir bu konuda bizlerle birlikte. Onların da katkıları ile bu sertifikayı
aldığımız için çok mutluyuz. Maratonumuzun güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm önemler alınmıştır” dedi.

(BRT/MAIL)

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Maraton
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