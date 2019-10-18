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Maratona Kayıtların 7 Bine Ulaşması Bekleniyor

Geçtiğimiz yıl 6 binin üzerinde kişinin kayıt yaptırdığı Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu için şu ana kadar 6 bin 500 kişilik kayıt sayısına ulaşıldığı bildirildi.

18 Ekim 2019 Cuma 15:28
Maratona Kayıtların 7 Bine Ulaşması Bekleniyor

Geçtiğimiz yıl 6 binin üzerinde kişinin kayıt yaptırdığı Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu için şu ana kadar 6 bin 500 kişilik kayıt sayısına ulaşıldığı bildirildi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, maratonun 7 bin kayıta ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde organize ettiği Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’ndan elde edilecek gelirin, LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin yeni binaya taşınarak daha çok çocuğa, daha yüksek standartlartta eğitim verebilmesi amacıyla kullanılacağı ifade edildi.

KAYIT MASASI İLE ONLINE KAYITLAR DA DEVAM EDİYOR 

LTB Turkcell’le Koşuyor Maratonu’na katılmak ve kreş için katkıda bulunmak isteyenler, kredi kartı ile www.lefkosamaratonu.com adresinden de hem Türkçe hem İngilizce menü ile online kayıt da yapabiliyor. 

10 km ve 21 km için bizzat veya online yapılacak kayıtlar 19 Ekim Cumartesi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Online kayıt yaptıran 10 km ve 21 km koşucularının göğüs numaralarını en geç 20 Ekim Pazar günü sabah 07.00’ye kadar LTB binası önünde kurulan online kayıt masalarından almaları gerekiyor.

10 km. kategorisinde yarışacak 16-18 yaş koşucularının ise kimlik kartı fotokopileri ve ailelerinden katılım onay belgesini getirmesi zorunlu olup bunu kayıt masalarına ibraz etmeleri gerekiyor.

 4 KM. HALK KOŞUSU İÇİN KAYITLAR 20 EKİM PAZAR SAAT 10.00’A KADAR SÜRECEK 

20 Ekim Pazar günü, 10 kilometre koşusu saat 07.30’da, 21 kilometre koşusu saat 07.45’te start alacağı maratonda 4 kilometrelik halk koşusu ise saat 10.30’da başlayacak. 

Uluslararası onay alan maratonda bu yıl kesin derecelendirme sonuçları alınması adına 10 ve 21 km parkurları için çipli sistem teknolojisi de uygulanacak. 

YARIŞ ÖNCESİ MAKARNA GÜNÜ’NDE BULUŞULACAK 

Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen Makarna Günü, bu yılki maraton öncesinde de 10 ve 21 km koşucularını bir araya getirecek. 

19 Ekim Cumartesi saat 13.00’de Surlariçi’nde yer alan Lefkeliler Hanı’nda gerçekleştirilecek makarna gününde, yarış öncesinde karbonhidrat takviyesi yapılacağı ve güzel bir dayanışma sergileneceği ifade edildi.

Makarna gününe Bikem Tunar ve Mulla Gül’ün şarkıları eşlik edecek. 

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Maraton
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