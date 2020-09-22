Mare Monte arazisi de Meritlerden alınıp halka verilecek mi

2015 yılından beri süren Mare Monte davası dün sonuçlandı ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser Mare Monte Plajı'nın ve Kraliçe Havuzları'nın artık halkın olduğunu duyurdu.

5 yıllık hukuk mücadelesinin ardından kazanılan dava sonrası bölge halkı büyük bir sevinç yaşadı.

Mare Monte Plajı'nın Merit Grubundan alınıp halka verilmesinin ardından, Mare Monte arazisinin durumunun ne olacağı ise şimdiden tartışılmaya başlandı. Vakıf malı olan arazinin uzun süredir kirasının ödenmediği bilinmekle beraber, dün sonuçlanan davanın ardından Vakıfların araziyi de iptal edip etmeyeceği merak ediliyor.