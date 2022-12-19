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Maria Skoullou: Güvenlik tehdidi ben miyim?

Dışişleri Bakanlığı'nın, "Egemenliğimize veya yürütülmekte olan devlet politikamıza ters hareket etmelerinin saptanması halinde bu kişilerin yerel yönetimlerimizde yer almaları kabul edilmemektedir” açıklaması ile ilgili olarak Maronit Maria Skoullou, Polis Genel Müdürlüğü’nden aldığı Sabıka Kayıt Belgesi’ni paylaşarak, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na “Güvenlik tehdidi ben miyim?” diye sordu.

19 Aralık 2022 Pazartesi 15:51
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Maria Skoullou: Güvenlik tehdidi ben miyim?



Dışişleri Bakanlığı, Kormacit’in ‘simge’ isimlerinden, Maronit Maria Skoullou’nun muhtar adaylığının iptal edilmesine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, “Her devletin kendi yönetsel yetki ve egemenlik hakları temelinde karar alma yetkisi vardır. Ülkemizin mevcut koşullarında, vatandaşlığın tüm haklarını kullanma hakkı olmayan kişilerin, yalnız veya yakın çevresindekilerle birlikte egemenliğimize veya yürütülmekte olan devlet politikamıza ters hareket etmelerinin saptanması halinde bu kişilerin yerel yönetimlerimizde yer almaları kabul edilmemektedir” denildi.

Maronit Maria Skoullou, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayı işaret ederek, Polis Genel Müdürlüğü’nden aldığı Sabıka Kayıt Belgesi’ni kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak, “Güvenlik tehdidi ben miyim?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Skoullou, “Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, bu belge KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Güvenlik tehditi ben miyim? Bu belge benim temiz ve sabıkasız olduğumu göstermiyor mu? Bu da size cevabım” diyerek sözlerini noktaladı.

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Tahsin ErtuğruloğluMaria SkoullouSeçimYerel Seçim
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