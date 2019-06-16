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Marihuana ve esrarın yararlı olduğuna dair bilimsel bir kanıt yok

Bilim insanlarına göre uyuşturucu etkisi olan otların kullanımının olumlu imaja sahip olması, ilacın ticarileştirilmesi ve agresif pazarlama teknikleriyle ilişkili.

16 Haziran 2019 Pazar 14:33
Marihuana ve esrarın yararlı olduğuna dair bilimsel bir kanıt yok

ABD'de yürütülen bir araştırmaya göre, yetişkinlerin ezici çoğunluğu marihuana ya da esrar türü uyuşturucuların insan sağlığına en az bir faydası olduğunu düşünüyor. Bilim insanları ise bu tür bir kanıya yol açacak herhangi bir kanıt bulunmadığının altını çiziyor.

Marihuananın büyük laboratuvarlar kurarak yatırım yapan şirketlerin baskısıyla Batı ülkelerinde yasallaşmaya başlaması, ana akım medya tarafından sıklıkla görmezden gelinse de tartışmaları tetiklemiş durumda.

Uyuşturucu etkiye sahip olan bu tür otların kullanımının yaygınlaşmasının, sigaranın piyasaya sürüldüğü ilk yıllarda, zararlarına ilişkin çalışmaların sigara tekelleri tarafından bastırılmasına benzer bir çizgi izlediği kaydediliyor.

AĞIR HASTALIKLAR İÇİN BİLE YARARLI OLABİLECEĞİNE İNANILIYOR

‘Annals of Internal Medicine' dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre ABD'lilerin ezici bir çoğunluğu yeterli kanıt olmamasına rağmen otun insan sağlığına yararları olduğuna inanıyor. İnternet üzerinden yapılan ve 9 bin kişinin katıldığı araştırmada sorulara yanıt verenlerin yüzde 81'inin belirtilen bağlamda marihuana ve esrara ilişkin olumlu düşüncelere sahip olduğu belirlendi.

Katılımcıların yüzde 66'sı bu uyuşturucuları çeşitli şekillerde tüketmenin ağrıyı azaltmaya yardımcı olduğunu, yüzde 48'i ise epilepsi ve kısaca MS olarak bilinen multiple-skleroz hastalıklarında otun yararlı olabileceğini söyledi. 
Ankete katılanların nerdeyse yarısı marihuana ve esrarın, depresyon, anksiyete ve stres gibi sorunların tedavisinde yardımcı olduğu yanıtını verdi.

Araştırmayı yürüten bilim insanları ise bu ‘yaraların' çoğunun herhangi bir bilimsel kanıtla desteklenmediğine dikkat çekti.

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‘TEDAVİ AMAÇLI TIBBİ KULLANIM' ONAYLANMADI

ABD'nin bazı eyaletlerinde marihuananın bireysel kullanımın suç kapsamından çıkarılması ve ‘tıbbi amaçlı' kullanımına izin verilse de ‘tedavi amaçlı tıbbi kullanımının' henüz hiçbir federal otorite tarafından onaylanmadığına dikkat çekiliyor.

‘İNSANLAR HİÇBİR KANITI OLMAYAN ŞEYLERE İNANIYORLAR'

Çalışmanın yazarlarından olan sağlıkçı ve sağlık hizmetleri araştırmacısı akademisyen Salomeh Keyhani, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçte "İnsanlar hiçbir kanıtı olmayan şeylere inanıyorlar" ifadesini kullandı. Keyhani 
agresif pazarlama ve ilacın ticarileştirilmesinin halkın bu uyuşturuculara ilişkin olumlu algıya sahip olmasında bir etken olabileceğini söyledi.

FETÜS İÇİN RİSKLİ OLMASINA RAĞMEN ABD'DE HAMİLELERE VERİLİYOR

Yeterli veri bulunmamasına rağmen bazı şirketler sabah bulantısı gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için bu ‘ilaçları' öneriyor. ‘Obstetrics and Gynecology' adlı tıp dergisinde yayımlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre bu ‘ilaçlar' fetüse yönelik riskler göstermesine rağmen ABD Colorado'da dispanserlerin yaklaşık yüzde 70'i hamilelikle ilgili mide bulantısı için marihuana ürünlerini ‘tavsiye ediyor.'

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