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Mark Buddle'ın ülkesine iadesi kesinleşti

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in girişimleriyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ile yapılan operasyon sonucunda tutuklanıp, deport edilen Mark Dauglas Buddle’ın artık ‘mavi bülten’ ile değil, ‘kırmızı bülten’ ile arandığı ve ülkesine iadesinin kesinleştiği belirtildi.

26 Temmuz 2022 Salı 17:05
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Mark Buddle'ın ülkesine iadesi kesinleşti
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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in öncülüğünde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ile yapılan operasyon sonucunda tutuklanıp, deport edilen Mark Dauglas Buddle’ın ülkesine iadesinin kesinleştiği belirtildi.

ARTIK KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANIYOR!

Güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Türkiye’de bekletilen Mark Dauglas Buddle, İnterpol tarafından artık ‘mavi bülten’ ile değil, ‘kırmızı bülten’ ile aranıyor. Böylelikle Buddle’ın ülkesi Avustralya’ya iadesi kesinleşti.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, Avustralya'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından Mark Buddle’ın, deport edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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