Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Market hırsızları, hukuk ve adalet öğrencisi

Erülkü Süpermarketten hırsızlık yapan zanlılar İrem Türkyılmaz ve Şeyda Şar bugün mahkemeye çıkarıldı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:50
Market hırsızları, hukuk ve adalet öğrencisi

Erülkü Süpermarketten hırsızlık yapan zanlılar İrem Türkyılmaz ve Şeyda Şar tutuklanmasının ardından teminat maksatlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, zanlılar İrem Türkyılmaz ve Şeyda Şar’ın 11 – 13 Kasım 2019 tarihleri arasından Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’te toplam değerleri 2057 TL olan muhtelif markalarda gıda, kozmetik ürünleri, tencere ve tava sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların tutuklanmasının ardından suçlarını itiraf ettiğini, kalmış oldukları öğrenci yurdunda çalınmış olan ürünlerin birçoğunun tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis tahkikatın tamamlandığını zanlı Türkyılmaz’ın Hukuk Öğrencisi zanlı Şar’ın ise Adalet öğrencisi olduğunu belirterek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve her iki zanlının da ayrı olarak 3 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)  

banner22
Anahtar Kelimeler:
MarketHırsızÖĞRNCİHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burcu’dan Toros Tatbikatı hakkında açıklama
Burcu’dan Toros Tatbikatı hakkında açıklama
Başbakan Tatar Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nü kabul etti
Başbakan Tatar Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nü kabul etti
Akıncı siyasi parti başkan ve temsilcileriyle ile bir araya gelecek
Akıncı siyasi parti başkan ve temsilcileriyle ile bir araya gelecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim