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Market hırsızları tutuklandı!

Girne ve Karşıyaka'da marketlerden hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı.

27 Aralık 2022 Salı 11:44
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Market hırsızları tutuklandı!



Girne’de dün akşam, Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinde müşteri olarak bulunan O.M.M.S.(K-26), marketten toplam 2 bin 026,07 TL değerindeki muhtelif eşyaları çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, O.M.M.S. tespit edilerek, tutuklandı.

Öte yandan Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir market içerisinde, dün müşteri olarak bulunan N.B.(K-44), marketten toplam 1216,57 TL değerindeki muhtelif eşyaları çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, N.B. tespit edilerek, tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
MarketHırsızKKTCPolisGirneKarşıyaka
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