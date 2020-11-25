Marketi soyup soğana çevirmiş

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

20-21.11.2020 tarihleri, 22:00 – 08:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Şaşkara isimli marketin penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden toplam 500 TL para, muhtelif sigara ve tütün ürünleri, iki adet altın yüzük ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen A.A.(E-20) tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu marketten çalınan sigara ve tütün ürünlerini hırsızlık olduğunu bildiği halde Y.G.(E-24)’nin, A.A’dan 730 TL karşılığında satın aldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.