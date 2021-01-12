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Marketler Birliği “En ucuz fiyatlar Kuzey Kıbrıs’ta”

Marketler Birliği yazılı açıklama yaparak Kıbrıs’ın kuzeyi, güneyi ve Türkiye perakende piyasasında, et fiyatları hariç temel ihtiyaç maddeleri üzerinden piyasa araştırması yaptığını belirterek en ucuz fiyatların Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğunu söyledi.

12 Ocak 2021 Salı 13:57
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Marketler Birliği “En ucuz fiyatlar Kuzey Kıbrıs’ta”

Marketler Birliği yazılı açıklama yaparak Kıbrıs’ın kuzeyi, güneyi ve Türkiye perakende piyasasında, et fiyatları hariç temel ihtiyaç maddeleri üzerinden piyasa araştırması yaptığını belirterek en ucuz fiyatların Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğunu söyledi.

Açıklama şu şekilde:

“Marketler Birliği olarak Kıbrıs’ın kuzey, güney ve Türkiye perakende piyasasında, et fiyatları hariç temel ihtiyaç maddeleri üzerinden yaptığımız piyasa araştırmasında, en ucuz fiyatların Kuzey Kıbrıs’ta olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz.

Aynı gramajlarda ve aynı işlevsellikte olan seçtiğimiz temel ihtiyaç malzemeleri sepeti üzerinden yaptığımız piyasa araştırmasına göre, aynı ürünleri Kuzey Kıbrıs’ta 280 Türk Lirası’na alabiliyorken, Güney Kıbrıs’ta yüzde 45 daha pahalı bir şekilde, 56,22 Euro’ya denk gelen 513 Türk Lirası’na alabiliyoruz. Yine aynı ürünleri Türkiye’de yüzde 19 daha pahalı bir şekilde alabileceğimizi de tespit etmiş bulunmaktayız.

Marketler Birliği olarak yapmış olduğumuz bu piyasa araştırması göstermiştir ki, bazı yetkililerin Kuzey Kıbrıs’ta “fahiş fiyatlar var” söylemi temelsizdir ve içi boştur.

Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan yoğun rekabetçi piyasa koşullarının yarattığı ortam yanında yerli üretim ve teşvikli ithalat “fahiş fiyat” oluşmasını engellemektedir.”

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