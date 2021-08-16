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Marketler Birliği: "Marketler kötülenmeye çalışılıyor”

Marketler Birliği Güney Kıbrıs'ta perakende fiyatların, Kuzey Kıbrıs'a göre yüzde 44 daha pahalı olduğunu kaydetti.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:17
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Marketler Birliği: "Marketler kötülenmeye çalışılıyor”

Birlik Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu yazılı açıklamasında, piyasa gerçekleri ortada dururken 'marketlerdeki sözde fahiş fiyatlardan' bahsedilerek marketlerin kötülenmeye çalışıldığını savundu ve bunu kınadı.

Birilerinin bilgisizce ve kötü niyetle açıklama yaptığını ileri süren Nalcıoğlu, herkesi kamuoyuna açıklama yaparken “aklı selime ve gerçeklere” davet etti.

Piyasadaki fiyatlarla ilgili bilgiler veren Nalcıoğlu, Şubat 2020'de temel ihtiyaç ve temel tüketim malzemelerinden oluşan sepet ürünlerinin 300.00 Türk Lirasına alınabildiğini; aynı sepet ürünlerin dövizdeki artışa rağmen yüzde 21 artışla, 380.00 Türk Lirasına alınabildiğini kaydetti.

Aynı dönem içerisinde, Güney Kıbrıs'ta aynı temel tüketim malzemelerinden oluşan ürünler, 68.29 Euro’ya alırken, bugünkü kur üzerinden, bu tutarın 680.00 Türk Lirasına denk geldiğini de ifade etti.

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Marketler Birliği
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