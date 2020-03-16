Marketler Birliği'nden açıklama

Marketler Birliği, Coronavirüse karşı alınan tedbirleri yerinde bulduklarını söyleyerek, üzerlerine düşen önlemi aldıklarını ifade etti; hijyen ürünlerinin salgın geçene dek kar güdülmeden, maliyet fiyatına satılacağını açıkladı.



Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu aynı zamanda, halka çağrıda bulunarak her aileden bir kişinin alışverişe gelmesini istedi.



Açıklama şu yönde:

“Birlik hükümetin 'denetimli mallar kapsamına aldığı Corona virüs salgınına karşı hijyen sağlayan malları, salgın tehlikesi geçene kadar, halkımızın sağlığını düşünerek, üye marketlerimizde kârsız/maliyet fiyatından satmaya karar vermiştir.



Halkın sağlığını düşünerek Hükümet, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve diğer kurumlarla yaptığımız istişareler sonucunda, ithalatın ve üretimin düzenli devam edeceğini ve piyasada temel gıda ve temel tüketim malzemelerinde herhangi eksiklik yaşanmayacağını, şu anda bile halkımızın 4 aylık ihtiyacını karşılayacak ürünün ülkemizde mevcut olduğunu belirtmek isteriz.

Dolayısıyla halkımızı sakin davranmaya, marketlerde boşu boşuna kalabalık yaratmamaya, kalabalık oluşmaması için de kısa süreli ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda alışveriş yapmaya davet ederiz.



Ayrıca tıp çevrelerinden gelen öneriler çerçevesinde, sağlık koşullarının sağlanması için alış veriş ve ödeme esnasında dikkat edilmesi gereken noktalara uyulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Şöyle ki:

1.Markete her aileden sadece 1 kişi gelmeli ve kendi sağlık koşullarını sağlamalıdır.

2.Tüm market arabalarının tutamakları dezenfekte edilmelidir.

3. Market büyüklüğüne göre içeriye giren insan sayısı sınırlandırılmalıdır ve bir market görevlisi tarafından numara verilerek kontrollü giriş sağlanmalıdır. Bekleyenler ve alış-veriş yapanlar 2 metre kuralına uymalıdır.

4. Her market girişi ve çıkışında mutlaka dezenfektan bulundurulmalı ve insanların kullanımına sunulmalıdır.Ayrıca ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere gelenlerin yanlarında küçük çocuklarını, hasta ve yaşlı yakınlarını getirememelerinin önemli olduğunu vurgulamak isteriz.