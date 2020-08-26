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Marketler Birliği: Ürünlerin %80'i Türkiye'den gelen yerli ürün

Marketler Birliği, Euro’daki artışa rağmen, Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs'a göre yüzde 45 daha ucuz olduğunu tespit ettiğini açıkladı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:08
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Marketler Birliği: Ürünlerin %80'i Türkiye'den gelen yerli ürün

Birlik, pandemi öncesi 17 Şubat’ta yaptığı piyasa araştırmasında Kuzey Kıbrıs’ın Güney Kıbrıs'a göre yüzde 34 daha ucuz olduğunu tespit ettiğini, bugün aynı ürünlerdeki piyasa araştırmasında Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs'a göre yüzde 45 daha ucuz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu 17 Şubat 2020 tarihli araştırmada Euro’nun 6.60 Türk Lirasından işlem görürken bugün 8.70 Türk Lirasından işlem gördüğünü belirterek, Euro'daki yüzde 25'lik artışa işaret etti.

Nalcıoğlu, Euro'daki yüzde 25 artışa rağmen Kuzey Kıbrıs'ta bugün aynı ürünlerde yapılan piyasa araştırmasına göre yüzde 9 bir atış olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Nalcıoğlu, “Bize göre Euro'daki yüzde 25 artışa rağmen Kuzey Kıbrıs'ta sadece yüzde 9 artış olmasının ana nedeni bu ürünlerin yüzde 80'inin Türkiye'den gelmesi veya yerli ürünler olmasıdır.” ifadelerini kullandı.

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Marketler Birliği
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