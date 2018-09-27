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Marketlere Denetimler Sürüyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi iş yeri denetimlerine devam ediyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:12
Marketlere Denetimler Sürüyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin Fiyat Kalite Denetim memurları rutin olarak yaptıkları market denetimlerine dün devam etti. 

Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim Yasası ile Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında yapılan denetimlerde ayrıca “Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname” doğrultusunda ürünlerin fiyatları da incelendi.


Lemar Süpermarket, Erülkü Süpermarket, Metropol Süpermarket, Devpa Süpermarket, Fima Süpermarket’te yapılan kontrollerde ürünlerde yer alması gereken içerik etiketi, son kullanım tarihi, Türk Lirası cinsinden para değeri, raf fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırması, üretim yeri kontrolü ve satış fiyatlarının fahiş fiyatlarda olup olmaması kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonucunda tüm marketlerde çok sayıda kullanım tarihi geçmiş, ürün içerik etiketi eksik mallar tespit edilerek müsadere edildi. Raf ve kasa fiyatları farklı çıkan ürünler ile müsadere edilen mallar hakkında ilgili marketlere yasanın belirttiği ölçüde ceza kesilerek uyarı yapıldı. 

Denetimlerde ayrıca fahiş fiyatlarda olduğu şüphe edilen bazı ürünler için de alış fiyatlarını gösteren fatura-makbuzlar talep edildi.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi’nin de eşlik ettiği denetimleri, İç Ticaret Denetim Şube Amiri Savaş Metçooğlu ve beraberindeki iki ayrı ekip gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret DairesiDenetlemeMarketlerGündemKıbrıs
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Kemal 2018-09-27 17:11:01

Magusa yeniboğaziçi Ötüken burdaki bakal ve market leri kontrol edin yazılacak cezalarla devlet 1 ay memur maşı çıkarır acımadan isimde verin bu adilerin tarihi geçik maları zamlı nasıl satarlar

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