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Marketlere sınırlı sayıda sigara veriliyor

Marketlere sınırlı sayıda sigara veriliyor, alkole de zam bekleniyor...

30 Kasım 2021 Salı 13:15
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Marketlere sınırlı sayıda sigara veriliyor
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TL'nin değer kaybı nedeniyle sigara fiyatlarına 4 buçuk TL civarı zam yapılması gerekirken, sigara tedarikçileri zammı yapmamak için hükümetin kuru sabitlemesini bekliyor...

KURUN SABİTLENMESİ BEKLENİYOR 

Elde edilen bilgiye göre, marketlere sınırlı sayıda sigara veriliyor. TL'nin değer kaybı nedeniyle sigara paketlerine 4 buçuk TL zam yapılması gerekirken, sigara tedarikçileri zammı yapmamak için hükümetin kuru sabitlemesini bekliyor. Elde edilen bilgiye göre, sigaraya zam yapılması halinde 'tütün'ün daha fazla satılacağı ve sigaraya ilginin azalacağı belirtiliyor.

ALKOLE DE ZAM BEKLENİYOR

Öte yandan gelen bir başka bilgiye göre alkole de zam yolda. Alkol ürünlerine ortalama 2 TL ila 2,5 TL arası zam gelmesi bekleniyor.  

KAYNAK: KIBRIS POSTASI GAZETESİ https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n402067-marketlere-sinirli-sayida-sigara-veriliyor

Son Güncelleme: 30.11.2021 14:22
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