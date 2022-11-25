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Marketleri soyup soğana çevirdiler!

Lefkoşa ve civarındaki birçok marketten hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar M.R, A.D, A.U.C.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Kasım 2022 Cuma 13:09
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Marketleri soyup soğana çevirdiler!



(Kamalı Haber) 

Lefkoşa ve civarındaki birçok marketten hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar M.R, A.D, A.U.C.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlıların "Sirkat", suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 13.11.2022 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Kiler-4 süpermarket, Gold Mar Market, İrmar Süpermarket ve Dima Süpermarket'e giren zanlıların, bahse konu marketlerin içerisinde satışa sunulan ve toplam değerleri 9.700 Türk Lirası olan gıda ve kozmetik ürünlerini sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, ayrıca zanlıların 13.11.2022 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü süpermarket içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 5.195,11 TL olan kozmetik ve gıda ürünlerini ödeme yapmadan market dışarısına çıkararak sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, adı edilenlerin kullanımında bulunan MV 841 plakalı Nissan marka araç içerisinde yapılan kontrolde 5 koli gıda ve kozmetik ürünleri tespit edilip emare olarak alınmış ve adı edilenler suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların 14.11.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk temin edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların 17.11.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde soruşturma maksatlı 8 gün ek tutukluluk temin edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün mahkeme emri ile zanlıların ikametgâhlarında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanılmadığını aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlı- 1’in KKTC vatandaşı olduğunu, zanlı-2 ve Zanlı-3’ün TC vatandaşı olup, ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu belirtip, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyip, zanlıların davaları sonuçlanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların yurtdışına çıkışlarını yasaklayıp, 30’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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