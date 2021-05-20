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"Marketlerin çöplerini karıştıran insanlar var"

Atakan, kaç kişinin işsiz kaldığı gibi sorularına yanıt bulamadıklarını belirterek, “bu ülkede artık açlık var” dedi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:44
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"Marketlerin çöplerini karıştıran insanlar var"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan mecliste “Ülkenin ahvali ve muktedir olamayan azınlık hezeyanları” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümetin altı aylık sürede, önceki hükümet dönemlerinde tüm aşamaları bitmiş tasarıları bile Meclis’e getiremediğini ifade eden Atakan buna, Araç Muayene Sistemi Değişiklik Yasa Tasarısı, Trafik Yasa Tasarısı gibi tasarıları örnek gösterdi.

Haftalardır çalışma yaşamına ilişkin, kaç kişinin işsiz kaldığı gibi sorularına yanıt bulamadıklarını anlatan Atakan, “bu ülkede artık açlık var” dedi, marketlerin çöplüklerini karıştıran, işini kaybettiği halde bunu eşine söylemeyen insanlar olduğunu kaydetti.

Atakan bu duruma karşı ne yapıldığını sordu, “gelin iktidarıyla muhalefetiyle bu konuda bir adım atalım” dediklerini ancak bu çağrılarına yanıt bulamadıklarını dile getirdi.

Turizm ve eğitim sektöründe ciddi sıkıntı yaşandığını söyleyen Atakan, turizm sektöründeki kalifiye elemanların kaybedilmesinin önümüzdeki belki de 5 yılın  kaybedilmesi anlamına geleceğini anlattı.

TL’deki değer kaybının da ekonomiyi derinden etkilediğini söyleyen Atakan, bu konuda bütünlüklü ve çözüme dayalı, somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Son Güncelleme: 20.05.2021 18:49
Anahtar Kelimeler:
HP Milletvekili Tolga Atakan
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