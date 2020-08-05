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Markette fazla vakit geçirdi diye eşini yumrukladı

Lefkoşa’da eşi markette fazla vakit harcadı diye yumruk atarak darp eden ve daha sonra eve döndüklerinde hızını alamayıp eşi yemek yapmadı diye tehdit eden zanlı E.Y tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:23
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Markette fazla vakit geçirdi diye eşini yumrukladı

Lefkoşa’da eşi markette fazla vakit harcadı diye yumruk atarak darp eden ve daha sonra eve döndüklerinde hızını alamayıp eşi yemek yapmadı diye tehdit eden zanlı E.Y tutuklanarak  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Erkan Çelik, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı E.Y'nin Şiddet Tehdidi ve darp suçuna methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 01.08.2020 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa'da Șht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde eşi F.K. ile DP 818 plakalı araç içerisinde seyir halinde oldukları esnada eşinin markette fazla oyalanması sebebi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip adı edilenin başına iki kez yumruk vurmak sureti ile darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ayni gün, saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa'da  K.Kaymaklı adresinde bulunan ikametgahlarının salon kısmı içerisinde eşi F.K.'nin kendisine yemek yapmadığı gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip adı edilene hitaben "eğer mahkemeye gidersen seni döverim” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, aynı gün zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını ve müştekinin şikayetini geri çektiğini söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kadına Şiddet
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