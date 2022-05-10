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Markette hırsızlık!

51 yaşındaki kadın tutuklandı!

10 Mayıs 2022 Salı 11:01
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Markette hırsızlık!

Polisten hırsızlıkla ilgili verilen bilgiler şu şekilde:

MARKETTE HIRSIZLIK!

24.04.2022 ve 06.05.2022 tarihlerinde, Ozanköy’de faaliyet gösteren Erdener Market’e müşteri olarak giden A.H.(K-51)’nin, toplam değerleri 151 TL olan muhtelif yirecek ve kişisel bakım ürününü alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

PARAYI CEBE ATTI

2021-2022 yılları arasında, Kaplıca'da, faaliyet gösteren Metal And Wood isimli iş yerinde çalışan A.B.(E-39)’nin, iş yeri adına yapmış olduğu işlere karşılık müşterilerden tahsil etmiş olduğu toplam 156.104 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3 TON DEMİR ÇALINDI

05.05.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Dipkarpaz’da yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinden yaklaşık 3 ton ağırlığındaki inşaat demirleri çalınmıştır. Olayı polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.G.(E-38) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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