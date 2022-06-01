Markette hırsızlık!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.05.2022 ve 27.05.2022 tarihlerinde, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarkette müşteri olarak giren şahıs, market içerisinde satışa sunulan toplam 539.98 TL değerindeki kozmetik ürünü ile ve yemek sosu alarak kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çalmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meslede zanlı olarak görülen C.J.E.(K-65) 31.05.2022 tarihinde tespit edilerek, aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.