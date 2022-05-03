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Markette hırsızlık

03 Mayıs 2022 Salı 11:09
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Markette hırsızlık

(Kamalı Haber) –

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Taşmar İsimli marketten 14 Şubat 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde içki reyonundaki raf üzerinde satışa sunulmuş olan 3200 TL değerindeki Blue Label içkiyi çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilen ve aranmakta olan zanlı A. A. yine aynı markete gidince tespit edilip tutuklandı. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 14 Şubat 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren ve Taşmar isimli Marketin içki reyonundaki raf üzerinde satışa sunulmuş olan 3200 TL değerindeki Blue Label içkiyi zanlı A. A. tarafından sirkat edildiğini ve market işletmecisinin 28 Şubat 2022 tarihinde polise gelerek mesele ile ilgili olarak şikâyetçi olduğu, marketin kamera görüntüleri incelenerek zanlının eşkâli tespit edilerek arana kişi ilan edildiğini söyledi.

Polis zanlının 2 Mayıs 2022 tarihinde tekrar aynı markete gittiği sırada orada çalışanlar tarafından tespit edilip polise bilgi verildiği ve derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak mahkeme emri ile zanlının kalmakta olduğu ikametgâhı aranmış ancak aranan içkinin bulunamadığını, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın henüz yeni başladığı aranan emare ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek bu safhada zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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