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Markette hırsızlık yaparken yakalandı

Hırsızlık zanlısı teminatla serbest kaldı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 16:07
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Markette hırsızlık yaparken yakalandı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Topril, olguları aktardı.

Polis, zanlı C.A’nın 27.10.2020 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Hamitköy’de bulunan Okmar 2 isimli market içerisinde bulunduğu sırada toplam 163 TL değerinde çikolata, muhterif giyim eşyası ve mutfak aletlerini sirkat ettiğini ve arkasında takılı vaziyette bulunan sırt çantasına içerisine koyup parasını ödemeden markettin dışına çıktığını anlattı.

Polis, aynı gün zanlının marketin park alanı içerisinde market görevlileri tarafından tespit edilip, polise şikayette bulunması üzerine zanlı Okmar 2 marketin park alan içerisinde tespit edilip tasarrufunda bulunan eşyalar emare olarak zapt edilerek zanlının ileri işlem için Lefkoşa Adli Şubeye celp edildiğini söyledi.

Polis, 28.10.2020 tarihinde zanlının mesele ile ilgili olarak polise gönüllü ifade verip, işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini belirtti. 

Polis, meselenin tahkikatının tamamlandığını ve zanlının üniversite 3.sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, bu aşamada zanlının ilerde davalarında hazır bulunmasının sağlanması için mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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