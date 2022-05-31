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Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar

Erülkü Süpermarket içerisinde kıyafet ve kozmetik ürünleri çalan zanlılar Nigar Rahimzade ve Sara Bassanzhan yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Mayıs 2022 Salı 11:03
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Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar

(Kamalı Haber) 

Erülkü Süpermarket içerisinde kıyafet ve kozmetik ürünleri çalan zanlılar N.R ve S.B yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Metin Cengiz, olguları aktardı.

Polis, 28.05.2022 tarihinde saat 19:10’da Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkette, Lefkoşa'da sakin zanlı 1 N.R ve zanlı 2 S.B'nin beraberlerinde getirmiş oldukları iki adet sırt çantası içine toplam 5.761,84 TL değerinde olan muhtelif marka kozmetik ürünleri ile kadın kıyafetlerini koyup, gizledikten sonra market dışarısına çıkartarak sirkat ettiklerini anlattı.

Polis, zanlıların sirkat ettikleri ürünler ile ürünleri gizlediği iki adet sırt çantasının emare alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ikamet izinli olduklarını söyleyen Debreli, davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları, birer kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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