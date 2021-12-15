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Markette kızların kalça fotoğrafını çekti

 Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek ve Cinsel Taciz suçlarından tutuklanan zanlı C.Ö mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 14:14
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Markette kızların kalça fotoğrafını çekti
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(Kamalı Haber)

 Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek ve Cinsel Taciz suçlarından tutuklanan zanlı C.Ö mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı.

Polis, zanlının Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek ve Cinsel Taciz suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 11.12.2021 tarihinde, saat 15.50 raddelerinde, Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket isimli işyeri içerisinde, Yenierenköy'de sakin zanlının kullanımında bulunan ve elinde tutmakta olduğu I-Phone 7 marka cep telefonu ile market içerisinde alışveriş maksatlı bulunan D.G.(K-20) ile D.G.'nin (K-15) arkasından kalçalarını görüntüleyip Özel Hayatın gizliliğini ihlal ederek cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

Polis, ayni gün karakola gelen şikayet üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ilk beyanında eşinin kendisinden çocuk elbisesi istediğini ve bu yüzden resim çektiğini söylese de incelenen kamera görüntülerinde zanlının bahse konu resimleri marketin orta koridorunda yani reyon olmayan bir yerde müştekileri takip ederek çektiğinin görüldüğünü anlattı.

Polis, ayni gün zanlının tasarrufunda tespit edilen I-phone 7 marka cep telefonu içerisindeki görüntüleri silmesi nedeni ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvurarak konu telefon içerisindeki görüntülerin geri getirilebilmesi için Bilişim Suçları Yasası altında gerekli emrin temin edildiğini söyledi.

Polis, ayni gün zanlının mesele ile ilgili ikinci beyanında eşi ile küs olduğunu ve ona hava atmak için konu resimleri çektiğini söylediğini ancak gönüllü ifade vermediğini anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 15.12.2021 15:21
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