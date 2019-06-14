Marketten hırsızlık yapan 4 kadın tutuklandı!

Kamalı Haber
Lefkoşa’da Lemar Süpermarkete giden yaşları 19 ile 22 olan 4 kadın zanlı bakım ürünleri çaldığı gerekçesiyle tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Kazım Sevinç, zanlılar Çiğdem Bilgiç Perçin Gülmez Nida Yağşı, Sümeyra Oran’ın 31.05.2019-10.06.2019 tarihleri arasında 11.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa' da faaliyet gösteren Lemar Küçük Kaymaklı şubesi market içerisindeki 2 adet Schwarzhopf Gliss marka 200 ml.saç bakım, 2 adet Lereal Elseve 150 ml kozmetik, 1 adet Nivea marka 150 ml. cream care, 3 adet Elidor marka 100 ml. saç serumu, 1 adet Nivea marka 150 ml.yüz yıkama köpüğü, 1 adet Neutragene marka 50 ml. cream, 1 adet Nivea 200 ml. Tonik, 1 adet Elseve marka 200 ml. bakım spreyi, 1 adet Nivea marka 200 ml. toniğini toplam değerleri 381.61 TL' yi kasaya ödeme yapmadan marketten çıkararak sirkat ettiklerini belirtti. Polis, TC uyruklu olan ve KKTC' de öğrenci statüsünde bulunan zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.
Lütfen her adli suç habeinde uyruk menşei da verin da herkes anlasın artık!
Kız erkek fark etmez öğreni diye gelen her kişiye en ufak yüz kızartıcı bir suçtan adadan hiçbir hak talep etmeden atılmayı kavul ettiklerine dair yasal belge imzalatın. Ve gercekleştiğinde terettütsüz uygulayın. Atın dışarı.
Vatan - millet - sakaryaaaaaaa...
TC. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbullulardan bu tür Suriyelileri temizlemek için 6 ay süre talep erti. Sn. Ayşegül Baybars, siz bizdeki şu 3251 km2 deki adanın kuzeyinden bu tür
Suriyelileri temizemek için ne kadar süre istiyorsunuz?
Yapamam diyorsanız maskara olmayın onurlu kalın ve lütfen sandalyeyi terk edin.
Böylelerini yurtdışı edin bize ne onların pis öğrenciliklerinden
Nerelerine sığdırdılar bu kadar malzemeyi ? Ne Kutu var be bu Amerikalılarda, valiz gibi kutu ,ne sokarsan alır.
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Bende tahmin edim Amerikalı olduklarını niyemi gibri iti çünkü bunların çaldıkları 300-500 yüzleri açık ama kıbtek ki çalalanlar Avrupa lı yüzleri kapalı ismleri saklı ve miktarlar da 50000 far bu büyük hırsızlıklar iyi küçük hırsızlıklar kötü it seni