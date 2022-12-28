Marketten iç çamaşırı çaldı

Polisten hırsızlıkla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

16.12.2022 tarihinde, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinden satışa sunulan toplam 15.702,45 TL değerindeki 4 şişe alkollü içki, muhtelif mutfak aletleri, kişisel bakım ürünleri ve iç çamaşırları alınıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarılmak suretiyle çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.M.S.(E-21), M.D.(K-22) ve Y.T.(K-22) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.