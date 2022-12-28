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Marketten iç çamaşırı çaldı

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette yaşanan hırsızlık olayında alkol ve iç çamaşırı çalındı. 3 kişi tutuklandı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:02
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Marketten iç çamaşırı çaldı



Polisten hırsızlıkla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

16.12.2022 tarihinde, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinden satışa sunulan toplam 15.702,45 TL değerindeki 4 şişe alkollü içki, muhtelif mutfak aletleri, kişisel bakım ürünleri ve iç çamaşırları alınıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarılmak suretiyle çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.M.S.(E-21), M.D.(K-22) ve Y.T.(K-22) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkDemirhanIç çamaşırı
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