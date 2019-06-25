Maronitlerin simgesi Vasilou Ahmet Fella vefat etti

Maronitlerle Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan “Andonis” lakabıyla tanınan Siarpel Emmanuel’in annesi Vasilou vefat etti. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Kıbrıslı Rumlarla birlikte Güney’e kaçan Arap asıllı Hıristiyan Maronitlere köylerine dönüş izni verilmesi ile ilgili Maronitlerin simgesi olarak tanınan Vasilou Vasilou Ahmet Fella 105 yaşında hayata gözlerini yumdu.

“BENİ KÖYÜME GÖMÜN”

Vasilou Nene de günümüzdeki adıyla Gürpınar, Maronit ismiyle Aya Marina’dan ayrılan Maronitler arasında. Vasilou nene bundan iki sene önce verdiği bir röportajda en büyük dileğinin yaşarken köyüne dönmek olduğunu söylemişti. Çocukları ve torunlarına, sürekli doğduğu köyde gömülmek istediği vasiyetinde bulunmuştu. Vasilou nene Maronitlerin yıllardır süren dönüş mücadelesinin de sembol ismi oldu.

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