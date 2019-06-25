Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

Maronitlerin simgesi Vasilou Ahmet Fella vefat etti

25 Haziran 2019 Salı 12:27
Maronitlerin simgesi Vasilou Ahmet Fella vefat etti

Maronitlerle Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan “Andonis” lakabıyla tanınan Siarpel Emmanuel’in annesi Vasilou vefat etti. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Kıbrıslı Rumlarla birlikte Güney’e kaçan Arap asıllı Hıristiyan Maronitlere köylerine dönüş izni verilmesi ile ilgili Maronitlerin simgesi olarak tanınan Vasilou Vasilou Ahmet Fella 105 yaşında hayata gözlerini yumdu.

“BENİ KÖYÜME GÖMÜN”

Vasilou Nene de günümüzdeki adıyla Gürpınar, Maronit ismiyle Aya Marina’dan ayrılan Maronitler arasında. Vasilou nene bundan iki sene önce verdiği bir röportajda en büyük dileğinin yaşarken köyüne dönmek olduğunu söylemişti. Çocukları ve torunlarına, sürekli doğduğu köyde gömülmek istediği vasiyetinde bulunmuştu. Vasilou nene Maronitlerin yıllardır süren dönüş mücadelesinin de sembol ismi oldu.

HABERKIBRIS

banner22
Anahtar Kelimeler:
Vasilou Ahmet Fella
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu görevlilerinin atanması hakkındaki tasarı onaylandı
Kamu görevlilerinin atanması hakkındaki tasarı onaylandı
Güzelyurt Festival'e Hazırlanıyor
Güzelyurt Festival'e Hazırlanıyor
Sucuooğlu: Bir Yerde Bir Bataklık Var…
Sucuooğlu: Bir Yerde Bir Bataklık Var…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim