“Mart 2022 - Ağustos 2022 Dönemi” sigortalılara prim desteği

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname, Cumhuriyet Meclisine sunulacak.

Kararname kapsamında Mart - Ağustos dönemi boyunca işletmelerin sosyal sigorta prim oranlarının bir kısmı karşılanacak.

Öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi uzatıldı

Bakanlar Kurulu, öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında hitam bulan kişilerin, öğrenci ehliyeti hitam süresinin 30 Haziran tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına ilişkin yasa gücünde kararnameyi de onayladı.