Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Kokaincilere cezaevi yolu göründü
Kokaincilere cezaevi yolu göründü
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!

“Mart 2022 - Ağustos 2022 Dönemi” sigortalılara prim desteği

Bakanlar Kurulu, “Mart 2022 - Ağustos 2022 Dönemi” Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ile Sosyal Güvenlik  Yasası kapsamında sigortalı olanlara uygulanacak prim desteği hakkındaki yasa gücünde kararnameyi onayladı.

03 Nisan 2022 Pazar 16:54
0 Okunma
“Mart 2022 - Ağustos 2022 Dönemi” sigortalılara prim desteği
banner108

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname, Cumhuriyet Meclisine sunulacak.

Kararname kapsamında Mart - Ağustos dönemi boyunca işletmelerin sosyal sigorta prim oranlarının bir kısmı karşılanacak. 

Öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi uzatıldı

Bakanlar Kurulu, öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında hitam bulan kişilerin, öğrenci ehliyeti hitam süresinin 30 Haziran tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına ilişkin yasa gücünde kararnameyi de  onayladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele-Ercan Anayolu'nda trafik kazası!
İskele-Ercan Anayolu'nda trafik kazası!
Öğrenci ehliyeti süresi uzatıldı
Öğrenci ehliyeti süresi uzatıldı
"Temel hedefimiz kendi kendini çevirebilen bir yapı oluşturmaktır”
"Temel hedefimiz kendi kendini çevirebilen bir yapı oluşturmaktır”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim