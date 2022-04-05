Mart ayı enflasyonu belli oldu

KKTC İstatistik Kurumu hayat pahalılığına gösterge olan mart ayının Tüketici Fiyatları Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, mart ayı enflasyonu yüzde 13.05 olurken, 3 aylık fiyat artışı yüzde 27.73, yıllık enflasyon ise yüzde 83.19 olarak gerçekleşti.

İstatistik Kurumu’nun internet sitesinde yayımladığı rakamlara göre, mart ayında en yüksek fiyat artışı gösteren üç mal; yüzde 229.18 elektrik faturası (751+ KWH), yüzde 198.79 elektrik faturası (501-750 KWH) ve yüzde 173.47 elektrik faturası (251-500 KWH) oldu.

Fiyatı en çok düşen 3 ürün ise yüzde 40.71 ile maydanoz, yüzde 33.94 ıspanak ve yüzde 28.24 ile biber (çarliston)...

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 27.92 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda gerçekleşti.

Eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 20.02, ulaştırma ana grubunda yüzde 18.65, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 9.75, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 9.32, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 9.04, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 9.00, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 7.21, sağlık ana grubunda yüzde 3.47, haberleşme ana grubunda yüzde 2.33 ve eğitim ana grubunda yüzde 1.76 artış, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.39 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 599 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.