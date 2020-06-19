Mart ayı kesintileri bugün ödeniyor

Maliye Bakanlığı, Başbakan Ersin Tatar’ın talimatı ile geçtiğimiz Mart ayında yapılan maaş kesintilerini bugün ödeyeceğini duyurdu.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Pandemi sebebiyle içine düştüğümüz durum sonucunda kamu maaşları ile devletten katkı alan diğer tüm kurum ve kuruşların maaşlarından kesinti yapılmak zorunda kalınmıştır. Başbakanımızın talimatı ile bu kesintiler bugün ödenecektir” dedi.
Olgun Amcaoğlu, ödenecek miktarın takriben 64 milyon Türk Lirası olacağına da dikkat çekti.
ozel sektordekilerde yalasin barrayi degil. rezil hukumet
Ne adaletsiz bir hukemetsiniz siz ya ... aç olan kesinti yaptigin her ay en az 5000 tl alanlar degil insafsızlar ... özel sektör 3 ay calismadi ALLAHsız kitapsizlar .. 1500 tl verdiniz bölelim 3 e ne yapti 500 tl.. vay be adalete bak ... ALLAH bunu burnunuzdan fitil fitil getirsin insAllah ...