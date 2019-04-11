Mart’ın tecavüz duruşmasında mağdur konuştu

(Kamalı Haber) - Girne’de 2017’nin Ekim ayında meydana gelen olayda Tarık Mart tarafından tecavüze uğrayan 25 yaşındaki B.S. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaların dünkü oturumunda tanık kürsüsüne çıktı.

Tarık Mart’ın şiddet ve tecavüzüne maruz kaldığını öne süren B.S. şunları anlattı. Burada üniversite okumak için bulunuyorum. 2017 yılı Temmuz ayında C.K. isimli bir arkadaşım vasıtası ile Tarık Mart’ın yanında işe başladım. Girne Turizm Limanı’ndaki ofiste bet ve bahis işleri yapmaya başladım. İşe başladığımda illegal olduğunu bilmiyordum. İşe başladıktan sonra Ağustos ayında bir müşteriye internet üzerinden bin 600 TL ödeyeceğime yanlışlıkla 16 bin TL ödedim. Bana bu paranın benim maaşımdan kesileceği söylendi. 4 bin 500 TL maaş alıyordum. Ay sonu geldiğinde 3 bin 500 TL kesildi. Geriye Bin TL kaldı. Böyle bir durum yaşandığı için maddi olarak sıkıştım. Ben de işten çıkacağımı söyledim ve işe gitmedim. Ancak alacağım olan bin TL işyerinde kalmıştı. Daha sonra bet ofiste çalışan Murat Bey arayıp beni tamamen durdurduklarını söyledi.

İşyerinde finans işleri yapan Ziya Yılmaz ise 29 Eylül’de beni aradı. Tarık Mart’ın olanlardan haberi olmadığını, konuşmak istediğini söyledi. Ben de alamadığım bin liramı sordum. O meseleyi de konuşursun dedi. Gece saat 12.30 gibi Erkan diye biri bet ofisin şoförü var Ziya Yılmaz beni evden aldı. Erkan beyi Karakum’a evine bıraktık Daha sonra Ziya Yılmaz ile yola devam ettik. Nereye gideceğimizi sordum, söylemedi. Çatalköy’e geldiğimizde bir villanın önünde durdu. Bu arada yolda gelirken marketten bir bira almıştım. Onun öncesinde de akşam saatlerinde 4 tane cin tonik içmiştim. Eve geldiğimizde Tarık Mart yoktu. Ziya Yılmaz’a ne zaman geleceğini sordum o da aradı ve birazdan burda olur dedi. Saat 01.00 sularında Tarık Mart geldi. Yarım saat oturduk. Daha sonra ikisi içeri gidip viski alıp geldiler. Ben de iki kadeh içtim. Kafam güzel olmuştu. Bahçede havuzun başındaydık. Kafam güzel olduğu için elbiselerimle havuza atladım. Biraz havuzda durduktan sonra üşüdüm çıktım. Çıktığımda havlu sordum. Tarık Mart odasında havlu olduğunu söyledi. Yukarı kata çıktım. Banyoda elbisemi çıkarıp astım ve havluya sarıldım. Banyo odanın içerisindeydi. Tam banyodan çıkıyordum ki Tarık Mart’ı karşımda gördüm Beni öpmeye çalıştı, ben de geri geri gidince kafamı çarptım. Bayılmışım. Sonra kasıklarımda bir ağrı ile uyandım. Yataktaydım. Yanımda Tarık Mart vardı. Parmakları ile cinsel organıma dokundu ve canımı acıttı. Tekrar kendimden geçmişim sabah uyandığımda bacaklarım kan içerisindeydi. Önce ne olduğunu anlamadım. Çünkü hiç cinsel deneyimim yoktu. Taksi çağırmasını söyledim eve gittim. İki saat uyuduktan sonra olanları ev arkadaşıma anlattım. İki gün sonra da annem gelince ona da anlattım. Doktora gittik. Kızlık zarım yırtılmıştı. Şikayetçi olduk. Bu olaydan sonra Tarık Mart’a mesaj attım, “Neden bunu bana yaptınız ben bakireydim ”yazdım. Başka da iletişimim olmadı.

Şikayetçi olduktan sonra çok baskı gördüm. Şikayetimden vazgeçmem için para teklif edildi. Hatta evlilik bir teklif edildi. Tarık Mart’ın arkadaşları her gün evimin önünde nöbet tuttu. Bu süreçte polisten çıkmadım. Tanık .B.S.’nin dinlenmesinin ardından duruşma devam edilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.