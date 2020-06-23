Masalar ve şezlonglar sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi

Covid-19 salgının ülkemizde görülmesinin ardından Mart ayında kapanan İskele Belediyesi Halk Plajı, geçtiğimiz günlerde yeniden açıldı. Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlayan, denizi, kumu, güneşi, sahili, yeşil mavisi, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla herkesi kendine hayran bıraktıran Halk Plajı, bu kez, korona tedbirleri kapsamında hizmet veriyor. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan ve 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet veren Babutsa Büfe ve Restoranda, vatandaşların, bir takım kurallara uyulması isteniyor.

KORONA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA AÇILAN PLAJDA BİR TAKIM KURALLAR UYGULANIYOR

7’den 70’e, Adanın her bir noktasından, büyük ilgi gören İskele Belediyesi Halk Plajı, bu yıl da yerli yabancı herkesin gözdesi. Covid-19 salgınının görülmesinin hemen ardından yasaklanan yerler arasında bulunan plajlar, normalleşme süreciyle birlikte, halkın kullanımına açılmaya başlandı. İskele Belediyesi Halk Plajı da tedbiri elden bırakmadan, salgın riskini de göz önünde bulundurarak, bir takım kurallarla birlikte açıldı. Halk sağlığını ön planda tutan İskele Belediyesi, Plajda aldığı tedbirlerle, halka sağlıklı ve mutlu bir yaz sezonu geçirtmeyi hedefliyor.



MASALAR VE ŞEZLONGLAR SOSYAL MESAFE KURALLARINA GÖRE YERLEŞTİRİLDİ

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe ve Restoranda bulunan masalar ile plajda bulunan tüm şezlonglar sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirildi. Koronadan önce her şezlong için verilen minderler ise koronadan sonra iptal edildi. Vatandaşlardan, şezlonglarda kendi havlularını kullanmaları isteniyor.

MASALAR-SANDALYELER VE ŞEZLONGLAR HER GÜN İLAÇLANIYOR

Gün içinde çok sayıda kişinin uğradığı İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan tüm masalar, sandalyeler ve şezlonglar ise tedbirler kapsamında her kullanım sonrası düzenli bir şekilde dezenfektanlı ilaç ile ilaçlanıyor.

PLAJDA SATILAN VE SERVİS EDİLEN TÜM ÜRÜNLER TEK KULLANIMLIK

Öte yandan Bakanlar Kurulu kararı ile alınan ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından işletmelere dağıtılan Covid-19 önlemlerinin sıralandığı tutanağa da harfiyen uyguluyor. İskele Belediyesi, plajda bulunan restoran ve büfelerde, eldiven, maske bone, önlük kullanımı, tek kullanımlık (ketçap, mayonez, tuz, baharatlar, peçete) ürünler kullanıyor.

PLAJDA BULUNAN BÜFELER VE RESTORAN 08.00-24.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERİYOR

İskele Belediyesi Halk Plajında bulunan Babutsa Büfe ve Restoran haftanın her günü sabah 8’den gece 12’ye kadar hizmet veriyor. Plajda bulunan Restoranda sıcak-soğuk içeceklerin yanı sıra hamburger, peynirli burger, şinitzel, nugget, tavuk dolma, tavuk ızgara, tavuk salata, peynirli salata, ton balıklı salata ve kalamar gibi pek çok uygun fiyatlı yiyecek seçeneği de mevcut. Babutsa Büfe’de de soğuk-sıcak içeceğin yanı sıra ambalajlı yiyecekler de sunulan hizmetler arasında.

BABUTSA VE HURMA BÜFE ÖNÜNDE BULUNAN PARKURLARA BAKIM YAPILDI

‘Herkes gibi, denizin tadını çıkarmak onların da hakkı’ bilinciyle hareket eden İskele Belediyesi, özel gereksinimli insanlarımızın denize ulaşımını kolaylaştırmak adına yaptırdığı parkurlara ise bakım yaparak daha kullanışlı hale getirdi. Babutsa Büfe ve Hurma Büfe’nin hemen ön tarafına konulan parkurlar sayesinde yaşlılar da denize daha sağlıklı ulaşabiliyor.

ZABITA BİRİMİ HALKIN HUZURU İÇİN DEVRİYEDE

İskele Belediyesi Halk Plajı’na gelen herkes gündüz olduğu kadar gece de güvende. İskele Belediyesi Zabıta Birimi, plaj ve yürüyüş yolunda denetim mesaisine başladı. Haftanın her günü 17.00-24.00 saatleri arasında yapılan asayiş devriyeleriyle halkın yürüyüş yolunu ve park alanını rahat bir şekilde kullanmasını sağlayan ve zabıtalar, halkın görüş ve taleplerini de dinliyor.