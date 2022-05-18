Maske kullanımı kaldırılmalı!

Rogers'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

Vaka sayılarının, test pozitiflik oranlarının ve hastaneye ve yoğun bakım servisine yatışların bu kadar düştüğü, toplumsal bağışıklığın ve hava sıcaklığının da arttığı bu dönemde sağlık üst kurulu maske kullanımını kaldırmayı değerlendirmelidir. Yüksek risk grubunda olan vatandaşlarımızın hala önlem almaya özen göstermesi önemli olacaktır, ancak sağlıklı bireylerin artık önlemleri rahatlatmasında bir sıkıntı yoktur. Zaten sokağa baktığınızda halkın kendiliğinden bu önlemleri kaldırdığını görmekteyiz, üst kurula bunun adını koymak kalmıştır.