"Maske, mesafe ve hijyen koşullarına uymamızda büyük yarar var"

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu “insanlık tarihinin en ciddi salgını ile mücadele edilmekte olduğuna” dikkati çekerek, herkesi bu mücadelenin bilinci içinde kurallara uymaya, birlik beraberlik içinde hareket etmeye davet etti.

Eroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu yıl Ramazan Bayramı’ndan sonra Kurban Bayramı’nın da olağanüstü koşullarda kutlandığına işaret etti.

Eroğlu mesajında şunlara değindi:

“İnsanlık tarihinin en ciddi salgını ile mücadele halen ülkemizde de devam etmektedir. Dolayısı ile öncelikli olarak herkesi bu mücadelenin bilinci içinde hareket ederek kurallara uymaya, birlik, beraberlik içinde hareket etmeye davet ediyorum.

Bayramlar, aile ziyaretlerinin yapıldığı, dost, akraba, ailelerin bir araya geldiği bizleri barıştıran, kaynaştıran günlerdir; ama bu yıl bunları yaparken dahi maske, mesafe ve hijyen koşullarına uymamızda büyük yarar vardır.

Koronavirüs salgını tüm dünyada var olan sorunlara ek, büyük bir mesele haline gelmiştir ve bu sorunun ne zaman aşılacağına dair net bir tarihi kimse ortaya koyamıyor. Hâl böyleyken, ekonomimiz için şart olan açılım sürecini başarı ile geçmeye de büyün önem arz etmeliyiz.

Bu süreçte sıkıntı yaşayan insanlarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız. Benim Kıbrıs Türk halkı ile Devletimize güvenim, inancım tamdır. Bu zorluk da mutlaka aşılacaktır. Yeter ki, gereksiz abartılarla felaket senaryoları ortaya koyarak halkın moralini bozmak yerine, salgının devam ettiği bilincinden uzaklaşmadan hep birlikte mücadele ve yardımlaşma yolundan ayrılmayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin, İslam dünyasının, Kurban Bayramı’nı candan kutlar, herkese, sağlık ve mutlulukla geçecek, kazalardan uzak nice nice bayramlar dilerim.”