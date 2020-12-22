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MASKE TAKMAYANA 382 TL CEZA!

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi son alınan kararları açıkladı.

22 Aralık 2020 Salı 16:49
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MASKE TAKMAYANA 382 TL CEZA!

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi son alınan kararları açıkladı.

Alınan kararlara göre maske takmayıp kurallara uymayanlara aylık asgari ücretin 1/10’u kadar idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Asgari ücrete göre hesaplanan ceza ise 382 TL

BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Kapalı alanlarda ve 1.5 metrelik sosyal mesafenin korunamadığı açık /yarı açık alanlarda kişilere maske takma zorunludur.
Bu tedbir kuralına uymayanlar hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 43’üncü maddesinin (6)’ıncı fıkrasının (A) bendi uyarınca aylık asgari ücretin 1/10’u kadar idari para cezası uygulanır.

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