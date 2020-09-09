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"Maske takmayanlara 380 TL para cezası geliyor"

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, İdari, Sağlık ve Sosyal İşler Komitesi’nin çalışmaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 15:39
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"Maske takmayanlara 380 TL para cezası geliyor"

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, İdari, Sağlık ve Sosyal İşler Komitesi’nin çalışmaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Canaltay şunları söyledi:

“Çok zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde idari, sağlık ve sosyal işler komitesi olarak Bulaşıcı hastalıklar değişiklik yasasını 6 toplantımızda bitiriyoruz.

Gönül isterdiki herkes sorumluluğunu bilerek hareket etsin ve toplum bu cezalara çarptırlmasın. Bu yasaya komite olarak çok emek verdik.

Uymayanlara vicdan dahilinde cezalar verildi. Örneğin Maske takmayanlara 380 TL ceza ve diğer cezalar geliyor. Pazartesi Meclis yasa için toplanarak yasayı oylayacaktır.

Lütfen mesafenizi koruyun, maske takın ve hijyene önem verin.”

Son Güncelleme: 09.09.2020 17:22
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