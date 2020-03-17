"Maskeler iki güne kadar raflardaki yerini alacak"

Koronavirüs salgınının ülkemizde de etkili olmasının ardından eczanelerdeki maske ve eldiven stokları neredeyse tükendi.

Şuan için eczanelerde tek kullanımlık maske neredeyse yok, sadece fiyat açısından daha yüksek olan, temizlenip yeniden kullanılabilen maskelerden bulunabiliyor. Eldiven stoğu konusunda da bazı sıkıntılar mevcut.

Konuyla ilgili Eczacılar Birliği Başkanı Umut Özksüz , "İthalattta sıkıntı vardı ama 2 gün önce Türkiye Mersin limanındaki skıntı aşıldı" dedi.

Ticaret Dairesi ile eczacıların işbirliği neticesinde, ithalattaki sorunun aşıldığına dikkat çeken Öksüz, "Bahsi geçen ürünlerdeki sıkıntı, 2 güne kadar aşılacak" dedi.

Önümüzdeki günlerde adaya gelecek olan maske ve eldivenlerin fiyatlarına ilişkin Öksüz, "Bu konuda birşey söylemem mümkün değil. Çünkü Türkiye ham madde konusunda sıkıntı yaşıyor. Bildiğiniz gibi tüm bu ürünler Türkiye'de kara borsaya düşmüş durumda" şeklinde konuştu.

"İLAÇ STOĞUNDA BİR SIKINTI YOK"

Öte yandan vatandaşın eczanelere giderek ilaç stoğu yapmaya çalıştığını ifade eden Öksüz, "İlaç stoğumuzda bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımızın tedbir çabasını anlıyorum fakat ilaçlar konusunda bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası