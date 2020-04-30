Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Maskesini çekti tokat atıp burnunu kırdı

Lefkoşa’da önceki gün meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Vural Bozlar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Nisan 2020 Perşembe 13:09
1400 Okunma
Maskesini çekti tokat atıp burnunu kırdı

Lefkoşa’da önceki gün meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Vural Bozlar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.


Polis, Vural Bozalar’ın 29 Nisan 2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Abdi Çavuş Sokak üzerinde zanlı Vural Bozlar’ın yüzündeki maskeyi çektiği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu Yılmaz Demir’in yüzüne tokat atıp burnunun kırılmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.


Yargıç, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tedavi amaçlı yurt dışında bulunup ülkeye dönemeyenler için yol haritası
Tedavi amaçlı yurt dışında bulunup ülkeye dönemeyenler için yol haritası
İskele'de yarın belediye veznesi kapalı
İskele'de yarın belediye veznesi kapalı
Çiçeklendirme çalışmaları başladı
Çiçeklendirme çalışmaları başladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim