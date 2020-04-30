Maskesini çekti tokat atıp burnunu kırdı

Lefkoşa’da önceki gün meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Vural Bozlar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Polis, Vural Bozalar’ın 29 Nisan 2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Abdi Çavuş Sokak üzerinde zanlı Vural Bozlar’ın yüzündeki maskeyi çektiği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu Yılmaz Demir’in yüzüne tokat atıp burnunun kırılmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.



Yargıç, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.