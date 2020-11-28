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MasterChef Tanya KKTC'de!

MasterChef yarışmasında son 12'ye kalarak ülkemizin gururu olan Tanya Kilitkayalı adaya geldi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 14:08
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MasterChef Tanya KKTC'de!

MasterChef yarışmasında ülkemizi temsil eden ve son 12'ye kalarak büyük bir başarıya imza atan Tanya Kilitkayalı sabaha yakın KKTC'ye geldi.

Elenmesinin ardından bir süre Türkiye'de kalan Tanya sabah 4.30 sularında Ercan Havalimanı'na indi.

Tanya Kilitkayalı adayha gelmesinin ardından Salamis By Conti Resort Otel'de karantinaya alındı.

Gelişini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Tanya, Ercan Havalimanı'nndan bir fotoğraf paylaşarak  'ben geldim' notunu düştü. Tanya bir diğer paylaşımında ise Salamis Otel'de karantinada olduğunu duyurdu.

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