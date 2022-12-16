MasterChef’in KKTC çıkarması

Son 7'ye kalan yarışmacılar, haftanın ikinci takım mücadelesine Kıbrıs'ta Les Ambassadeurs Hotel'de çıktı ve bölgenin ünlü tarfilerini en iyi şekilde yapmak için çalıştı.

Aralarında 2020 yarışmacılarından Tanya Kilitkaya'nın da olduğu özel konuklar yemeklerin tadımı ardından değerlendirmesini de yaptı. İşte, 15 Aralık MasterChef kazananı ve ikinci eleme adayı...

MASTERCHEF'TE İKİNCİ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takımlar, perşembe akşamı ikinci takım oyununa çıktı. Dış oyun şeklinde düzenlenen takım yarışı Kıbrıs'ta yapıldı. Yarışmacılara ise 2020 MasterChef yarışmacılarından Tanya eşlik etti ve değerlendirme yapan konuklar arasında da yer aldı. Tezgah başındaki yarışmacılara verilen Kıbrıs menüsü şöyle oldu:

Molehiya

Pirohu

Şeftali Kebabı

Mücendra Pilavı

Gullurikya

MasterChef ekibini karşılayan Sibel Tatar, Kıbrıs'ın yöresel lezzetleri hakkında bilgi vererek gastronomi ile ilgili çalışmalardan bahsetti.

Yarışmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve Özge Taşker Falyalı da yer aldı.

Oylama sonucuna göre mavi takım 18, kırmızı takım da 14 oy topladı. Sonuca göre ikinci takım oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım da dokunulmazlık oyununa çıktı.

Kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlık için mücadele eden Tolga ve Ayaz kolakas ve bullez ürünleri ile yaratıcı tabaklar çıkardı ve değerlendirme ardından bireysel dokunulmazlık Ayaz'ın oldu.

İlk eleme adayı yine kırmızı takımdan Görkem olmuştu. Perşembe akşamı ikinci eleme adayı da kırmızı takımdan Tolga oldu.