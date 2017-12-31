Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Son günlerde genelde Nijeryalı öğrenciler ve 3. dünya ülke vatandaşları tarafından tercih edilen ve yatıştırıcılarla etkileşime geçtiği takdirde uyuşturucu etkisi yaratan şuruplara olan talep, her geçen gün biraz daha korkutucu boyuta ulaşıyor.

Yasal yollardan alınan bazı ilaçlarla uyuşturucu etkisi

Yasal olmayan çeşitli uyuşturucu türleri dışında, ulaşımı kolay olduğu için kontrolü ve denetimi oldukça önemli olan bazı ilaçlar da yasal yollardan temini yapılabilen ve uyuşturucu etkisi yaratan bir tehlike olarak karşımızda duruyor.

Masum bazı şuruplar, kötü amaçlı kullanılıyor

Yeşil ve beyaz reçetelerle satılan birçok sakinleştiricinin yanı sıra ağırlıklı olarak kullanılan Lirika isimli yatıştırıcı ile birlikte etkileşim halinde kullanılan bazı öksürük şurupları uyuşturucu etkisi yaratıyor. KKTC’de son günlerde ilaçların kimyalarını çözerek, masum bazı şurupları kötü amaçlı kullananların sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Yatıştırıcılarla etkileşime geçtiğinde uyuşturucu etkisi yaratıyor

Bilinenin aksine tek başına ya da alkolle alındığında herhangi bir etkisi olmayan masum bu şuruplar, ancak yatıştırıcılar ile alındığı takdirde uyuşturucu etkisi yaratıyor.

Israrla şurupların orijinalleri isteniyor

Kullanıcıların içerisinde Dextromethorphan bileşenin olduğu şurupları tercih ettiklerinin dikkatlerinden kaçmadığını anlatan eczacılar ise, “Kötü amaçlı kullanımı anlayabiliyorsunuz. Genelde içerisinde Dextromethorhan bileşeni olan şurupları tercih ediyorlar. Bir diğer önemli nokta da yine yatıştırıcılarla etkileşime geçirdikleri bazı şurupların orijinallerinin ısrarla istenmesidir. Bazı şurupların hem orijinali hem de yan üretimleri mevcuttur, eğer bu şurup etkileşime geçirilecekse ısrarla orijinali istenmektedir” diye konuştu.

Beş şurup çeşidi kullanılıyor

Yatıştırıcılarla etkileşime geçebilen ve şu anda piyasada çok kolay ulaşılabilen 5 şurup çeşidine piyasada kolayca erişilebilmesi ise, olayın farklı bir boyutunu oluşturuyor. Genelde öksürük tedavisi için satılan bu masum şuruplar, başka yatıştırıcılarla etkileşime geçtiğinde tehlikeli hale gelebiliyorken, bu konuda herhangi bir denetleme mekanizmasının olmaması da olayın bir diğer tehlike boyutunu da artırıyor.

Yeşil ve beyaz reçete ile satılıyor

Yatıştırıcıların yeşil ve beyaz reçetesiz satılmadığının altını çizen eczacılar ise, burada doktorların kilit noktayı oluşturduğuna vurgu yaptı. Ne bu yatıştırıcıların ne de şurupların tek başına herhangi bir anlam ifade etmediğini anlatan bazı eczacılar, bu konudaki denetim ayaklarının doktorlar ve eczacılar olduğuna işaret etti.

Doktorlar ve eczacılar kilit noktada, suiistimal edilebilir

Zaman zaman yeşil ve beyaz reçete ile satılan ilaçların ya da sakinleştiricilerin bazı doktorlar tarafından ihtiyaçtan fazla ya da sipariş üzerine yazabildiğine işaret edilirken, aynı durumun bazı eczacılar için de geçerli olduğuna dikkat çekildi ve “Bütün herkes aynı kefeye konulmamakla birlikte bazı doktorlar tanıdık eş dosta bu tarz ilaçları yazabiliyor ya da aynı şekilde bazı eczacılar da aynı davranışta bulunarak, vermemesi gereken ilaçları verebiliyor” denildi.

Fiyatları da çok ucuz

Piyasada kolayca ulaşılabilen ve fiyatları 21 TL, 8.91 TL, 7.06 TL gibi oldukça ucuz olan 5 şurup çeşidine talebin oldukça çok olduğuna dikkat çeken eczacılar, bu konuda bir önlem alınmasının artık gerekli olduğunu ve bu kötü amaçlı kullanıma bir denetim mekanizması geliştirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Genellikle Nijeryalı öğrenciler tarafından talep ediliyor

Talebin arttığı ve yatıştırıcılarla kullanıldığı takdirde uyuşturucu etkisi yaratan şurupların genelde Nijeryalı öğrenciler ve 3. dünya ülkesi vatandaşları tarafından tercih edildiğine de dikkat çeken eczacılar, zaman zaman bu kişiler tarafında tehdit de edildiklerini söylediler.

“Tehdit ediliyoruz, can güvenliğimiz yok”

Eczacılar, “Eğer ilacı satmazsak sözsel bazı tartışmalar yaşayabiliyoruz. Ya da bu tartışmalar ciddi anlamda tehdide kadar varabiliyor. İlacı reçetesiz satamayacağımız söylememize rağmen baskı altına alınıyoruz. Aslında bizim de bulunduğumuz durum çok sıkıntılı. Can güvenliğimiz de yok diyebiliriz. Çünkü madde bağımlısı olan bir kişiye ne laf ne de söz anlatabilirsiniz, o an ne yapacağını da bilemezsiniz. Bu nedenle kimi zaman ilacın olmadığını söylüyoruz ya da görünür yerlerde değil, kapalı yerlerde saklamak zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandılar.