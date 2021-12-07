Masum canlardan ne istiyorlar anlamak mümkün değil

Ülkemizde çok büyük bir salgın var.

Ekonomi Katliamı

Hayvan Katliamı

Doğa Katliamı

Ne hayvan hakları, ne doğa hakları,ne de çevre hakları umurlarında..

Sahipsiz, savunmasız hayvana bile sahip çıkamayan bir ülke düşünün,nasıl insanlara sahip çıkmasını ve hizmet etmesini bekliyoruz ki?

İşlerine geldikçe ortada gezinirler o kadar.. Başka da bi volüm yok!

Bir hayvan neslini yok etme, öldürme, acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve dövüştürme suç kapsamına alınmalı. Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli.

Bu bizim insanlık görevimiz. Bunlar bize emanet.Bizler buralarda imkanımız oldukça köpeklere bakmaya çalışıyoruz. Yetkililer bize destek olsun. Sık yaşıyoruz biz bunları ama artık yaşamak istemiyoruz. İşbirliği halinde bu tür olayların yaşanmasının önüne geçelim. Bu yavruların başına gelen diğer yavruların başına gelmeyecek diyemiyoruz. Artık bu tür olaylar son bulsun lütfen...