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Masum canlardan ne istiyorlar anlamak mümkün değil

Duygu Zengin'in bugünkü köşe yazısı...

07 Aralık 2021 Salı 12:45
25 Okunma
Masum canlardan ne istiyorlar anlamak mümkün değil
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Ülkemizde çok  büyük bir salgın var.
Ekonomi Katliamı 
Hayvan Katliamı
Doğa Katliamı     
Ne hayvan hakları, ne doğa hakları,ne de çevre hakları umurlarında.. 
Sahipsiz, savunmasız hayvana bile sahip çıkamayan bir ülke düşünün,nasıl  insanlara sahip çıkmasını ve hizmet etmesini bekliyoruz ki?
İşlerine geldikçe ortada gezinirler o kadar.. Başka da bi volüm yok!                    
Bir hayvan neslini yok etme, öldürme, acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve dövüştürme suç kapsamına alınmalı. Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli. 
Bu bizim insanlık görevimiz. Bunlar bize emanet.Bizler buralarda imkanımız oldukça köpeklere bakmaya çalışıyoruz. Yetkililer bize destek olsun. Sık yaşıyoruz biz bunları ama artık yaşamak istemiyoruz. İşbirliği halinde bu tür olayların yaşanmasının önüne geçelim. Bu yavruların başına gelen diğer yavruların başına gelmeyecek diyemiyoruz. Artık bu tür olaylar son bulsun lütfen...

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