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Matbaada hırsızlık iddiası

Çalışmakta olduğu matbaadan hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı C.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 12:35
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Matbaada hırsızlık iddiası
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(Kamalı Haber)

Çalışmakta olduğu matbaadan hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı C.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban olguları aktardı.

Polis, zanlı  müstahdem tarafından sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 15-24 haZİRAN 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde baskı operatörü olarak çalışmakta olan Lefkoşa'da sakin zanlın işyerine ait gazete baskısında kullanılan toplam 1620 Euro değerindeki AGFA marka 86 x 60.7 mm. ebatlarındaki her bir kutunun içerisinde 20 adet metal levha bulunan toplam 9 adet gazete baskı levhalarını sirkat ettiğini söyledi.

Polis, olayın polise 25.06.2022 tarihinde rapor edilmiş olup adı edilenin mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirtti.

Polis, mahkemeden alınan arama emri sonrasında zanlının ait Atatürk Caddesi Geçitkale adresinde bulunan ikametgahta yapılan aramada bahse konu levhaların boş olan 9 paket kutuları söz konusu ikametgahın avlusu içerisinde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının 5 gün süre daha tutuklu kalmasını temin etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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